Alfonso Arús aprende el arte de insultar en argentino: "'Pedazo de...', 'recontra' y 'tremendo' son tres magníficos prefijos"

El arte de insultar en argentino llega a Aruser@s de la mano de Hans Arús y @mortexyaxel. "Ojo a los prefijos, a los intensificadores y a los diminutivos", comenta el colaborador.

Insultar en argentino es todo un arte y Alfonso Arús se muestra dispuesto a aprenderlo en Aruser@s. Hans Arús lleva hasta el programa de laSexta el vídeo viral de @mortexyaxel en el que el tiktoker explica que "todo parte del insulto base, por ejemplo: 'pelotudo'".

A partir de ahí, podemos agregar potenciadores previos: 're', 'recontra', 'reverendo', 'tremendo', 'semejante', 'pedazo de...' o 'flor de...'. También están los diminutivos que modifican posteriormente (como '-ito') que, paradójicamente, intensifican la potencia del insulto y el nivel del insulto.

"De ahí salen las combinaciones: 'tremendo pedazo de... + insulto + potenciador posterior'", añade. Después llega la pluralización "porque a veces, insultar solo a uno no encanta", que llega hasta los familiares con referencia a sus zonas íntimas.

En el programa de laSexta no pueden más que aplaudir esta magistral clase. "'Pedazo de...', 'recontra' y 'tremendo' son tres magníficos prefijos", afirma el presentador.

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