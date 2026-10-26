Alfonso Arús, al vídeo de este parto rápido e inesperado en casa: "El padre no solo no se desmaya, sino que resulta decisivo"

"Rápido e inesperado". Así ha sido el parto del hijo de Anna Sarah, una joven que ha tenido que dar a luz en casa con la única compañía de su marido. Así lo cuenta Alfonso Arús en Aruser@s.

"Apenas pasan 30 minutos desde que siente la necesidad de empujar hasta que tiene al pequeño en brazos", cuenta Alfonso Arús en Aruser@s acerca del parto "rápido e inesperado" y en casa con el que Anna Sarah ha dado a luz al pequeño André.

Para sorpresa del presentador del programa de laSexta, el padre "no solo no se desmaya, sino que resulta decisivo para que el bebé nazca bien". Sin embargo, los colaboradores destacan que el hombre no aparece en el vídeo. "Eso quiere decir que se está recuperando aún, ¿no?", bromea Arthur Arús.

"Estará delante de un ventilador", añade Hans. Elena Godessart comenta que está "traumatizada" con los partos porque justo esta semana dos amigas suyas han sido madres... y son las primeras de su grupo. "He sentido ya todo el peso de la adultez", asegura.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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