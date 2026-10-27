El consejo de Alfonso Arús a los niños que hacen truco o trato por los portales: "Si no te abren..."

Aruser@s muestra el cartel con el que una comunidad invita a los vecinos a participar en Halloween y a señalizar sus puertas para que los niños sepan dónde pueden pedir caramelos.

A pocos días de Halloween, Aruser@s ya empieza a rescatar algunos de los virales más curiosos relacionados con esta celebración. Uno de ellos muestra cómo una comunidad de vecinos ha organizado el tradicional truco o trato para que los niños puedan recorrer los portales del bloque en busca de caramelos.

El cartel anima a los residentes a participar y explica cómo hacerlo para evitar molestias a quienes no quieran sumarse a la iniciativa: "Los que no sois niños/as y queréis participar, coged uno de estos fantasmistas y colocadlo en vuestra puerta para que sepamos dónde tenemos que hacer la visita. De este modo, no molestaremos a los que no puedan participar".

Una iniciativa que ha provocado comentarios en el plató de Aruser@s. "Si llaman a la puerta dos veces y no te abren, es absurdo que llames una tercera y una cuarta. No te van a abrir", señala el presentador, a lo que Tatiana Arús, por su parte, apunta que los más pequeños no entienden que haya vecinos que no quieran participar en la celebración o que no tengan caramelos en casa. Para ellos, no sumarse a la fiesta puede parecer una auténtica actitud de 'Grinch'.

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