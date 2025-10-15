Alfonso Arús analiza las últimas fotos de Shakira: "Son muy enigmáticas"

Shakira ha compartido unas enigmáticas fotografías en su cuenta en redes sociales con el siguiente texto: "Ponle título a esto".

Shakira ha sorprendido con unas enigmáticas fotografías con un texto en el que propone a sus seguidores ponerles un título. "Las fotografías acaparan miles de 'me gusta'", explica Tatiana Arús, que detalla que no sabe si "se trata de alguna campaña publicitaria o el lanzamiento de ropa interior".

"No lo descartamos porque se está abriendo hueco en el mundo empresarial, sobre todo después e lanzar su colección de productos capilares, quién sabe si ahora hará lo mismo con algo de ropa", afirma la colaboradora de Aruser@s. "No está mal, abriendo camino", destaca, por su lado, Alfonso Arús.

¿Está Shakira detrás de este vídeo de Piqué?

En este vídeo de Gerard Piqué e Illan Topuria jugando a una videojuego en una casa, aparece un chica por detrás con un pelo rubio y rizado como el de Shakira, algo que ha llamado la atención de las redes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.