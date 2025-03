Alfonso Arús demuestra el sorprendente parecido de Hiba Abouk y Jennifer Lopez

Hiba Abouk ha charlado con los reporteros sobre su relación con Antonio Revilla, con el que dice que está todo bien tras un inicio lleno de polémicas por sus relaciones anteriores. Además, la actriz ha sido preguntada por los reporteros si interpretaría a algún personaje en las próximas docuseries de Belén Esteban e Isabel Pantoja.

"Bueno, a cualquiera de las dos, ¿por qué no?, me encantaría, claro", asegura Hiba Abouk en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que ve a Hiba Abouk "mucho más en la de Isabel Pantoja". ¿El motivo? "Isabel Pantoja quiere que Jennifer Lopez la interprete y la más parecida a Jennifer Lopez es Hiba Abouk", insiste el presentador en el plató de Aruser@s, donde Rocío Cano afirma que no le ve ningún parecido.

Por su parte, Tatiana Arús afirma que ella ve parecido entre Hiba Abouk y Angelina Jolie y recuerda que, incluso, Brad Pitt confundió a Hiba Abouk con su exmujer. Sin embargo, Alfonso Arús insiste en que "Hiba Abouk es Jennifer Lopez". Y tú, ¿qué piensas?, ¿a quién le ves más parecido? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.