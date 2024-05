Este martes se ha inaugurado el nuevo restaurante de Íñigo Onieva junto a El Turronero y el exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. "Veíamos cómo recibió el apoyo de toda su familia, como su madre, Carolina Molas, y su hermana, Alejandra Onieva", destaca Tatiana Arús, que explica que también acudieron su mujer, Tamara Falcó, y su suegra, Isabel Preysler, quienes protagonizaron un cómico momento a la salida.

Además, Alfonso Arús pregunta los comentarios que ha recibido el nuevo restaurante de Íñigo Onieva. "Como buen anfitrión, se ha comentado", destaca Tatiana Arús, que enseña la respuesta que le dio el community manager: "Muchas gracias por tu valoración, Íñigo". "¡Pero si es el dueño!", destaca alucinado Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús también destaca que han comentado su madre y unos amigos, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Lo que me preocupa es si la Preysler se equivocó de coche o no", destaca Alfonso Arús, que afirma que "siempre que acude a un evento de noche tiene problemas con el coche". Y sí. una vez más, sí, Isabel Preysler ha tenido un percance con el coche. La socialité estaba esperando a las afueras del restaurante a su chófer, pero éste no aparecía. "Íñigo, ¿es Rafael?", pregunta Isabel Preysler ante los medios de comunicación al ver un coche, pero no, no era su chófer.

En ese momento, Tamara Falcó aparece ante los medios hablando por teléfono y explicando a su madre la situación: "Está viniendo, está en el semáforo. No había recibido tu llamada, ¿seguro que le has llamado?". "Sí, hablé con él pero había tanto ruido...", contesta Isabel Preysler.