Alfonso Arús alucina al ver cómo una persona carga su coche desde un quinto piso

"Ahora puede colgar ahí los gayumbos", destaca Alfonso Arús al ver en este vídeo cómo una persona carga un coche desde el quinto piso: "He visto formas extrañas de cargar el coche, pero esta me ha sorprendido".

"He visto formas extrañas de cargar el coche, pero esta me ha sorprendido", afirma Alfonso Arús al enseñar en este vídeo cómo un "tipo está cargando su coche desde el quinto piso de un edificio": "Ha colocado una especie de polea desde el comedor de su casa hasta el coche, que está aparcado en la calle".

"Ahora el vecino puede tender la ropa", afirma, por su lado, Hans Arús en el plató, donde el presentador destaca que "puede colgar los gayumbos". Además, Angie Cárdenas asegura que tiene "una vía de negocio" ahí porque "puede alquilar".

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