Alfonso Arús alucina con Georgina Rodríguez: "¿Hay que llevar un bolso de Chanel para jugar al pádel?"

Georgina Rodríguez deja alucinado a Alfonso Arús con su look para jugar al pádel en el que demuestra que ella, ante todo, va "antes muerta que sencilla".

"Georgina Rodríguez ha mostrado su particular versión de vestuario para jugar al pádel", destaca Aalfonso Arús, que afirma que la pareja de Cristiano Ronaldo siempre demuestra que va "antes muerta que sencilla". Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la modelo ha acudido con un bolso de Chanel, que ya de segunda mano cuesta alrededor de 4.000 euros.

"Pero, a ver, Hans, como experto en pádel, ¿hay que llevar un bolso de Chanel para jugar al pádel?", pregunta alucinado Alfonso Arús a Hans Arús, que contesta: "No, normalmente tienes que llevar un paletero para guardar la pala, no un bolso de Chanel". "Son 30 euros, no llego a Chanel", destaca el colaborador en el vídeo, donde Alfonso Arús bromea: "30 euros es una miseria".