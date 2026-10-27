Alfonso Arús alucina con el cambio de rumbo de un crucero que deja a 5.000 pasajeros sin playa: "Se ha desviado un poco bastante"

Alba Sánchez cuenta en Aruser@s el desconcertante cambio de rumbo de un barco que sustituyó las playas caribeñas por una localidad canadiense de clima otoñal.

En la sección de las noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s, Alba Sánchez ha contado una surrealista historia que ha dejado a unos 5.000 pasajeros de un crucero de lujo con los planes de vacaciones patas arriba. Lo que iba a ser un viaje de sol y playa en las Bahamas terminó con los viajeros en Canadá, donde tuvieron que cambiar el bikini por el abrigo.

Según explica la colaboradora, el barco modificó su ruta por la previsión de tormentas y puso rumbo al norte hasta llegar a Holvix, una localidad canadiense de paisajes otoñales y temperaturas medias de unos 13 grados, con cielos nublados y lluvia frecuente."Otro tipo de viaje", comenta Alba Sánchez entre risas.

La colaboradora añade que el cambio de itinerario es "legal y habitual en Estados Unidos" cuando las condiciones meteorológicas obligan a modificar una ruta. Como compensación, los pasajeros habrían recibido 600 euros y un bono con un 50 % de descuento para otro viaje.

"Se ha desviado un poco bastante", ironiza Alfonso Arús, a lo que Elena Godessart zanja: "Es que no es un desvío, es una ruta completamente diferente", bromea.

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