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El angustioso momento de una mujer atrapada en un tobogán de un crucero a más de 30 metros sobre el mar

Esta mujer vive una auténtica pesadilla al quedarse atrapada en un tobogán transparente de un crucero mientras se desliza a más de 30 metros sobre el agua.

El angustioso momento de una mujer atrapada en un tobogán de un crucero a más de 30 metros sobre el mar

Si hay algo que no le gusta a Alfonso Arús son los cruceros, y mucho menos la gente que pasa momentos agobiantes en ellos, cuando deberían de estar disfrutando de la experiencia.

En este viral que han presentado en Aruser@s, una mujer queda completamente atascada en el interior del tobogán, sin poder avanzar ni retroceder. La situación, además, se produce a 30 metros de altura sobre el mar, lo que hace que el momento sea todavía más angustioso.

"Es horrible, qué angustia, de las peores cosas", reconoce Angie Cárdenas, mientras Arthur Arús se fija en otro detalle: "El mareo que te debe entrar ahí estando encima, con el oleaje".

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