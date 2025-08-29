Ahora
Alfonso Arús alucina con Bad Bunny en la presentación de su última película: "Parece un señor"

Viral

Alfonso Arús alucina con Bad Bunny en la presentación de su última película: "Parece un señor"

"¿Me parece a mí o Bad Bunny se está haciendo mayor?", pregunta Alfonso Arús en este vídeo, donde Angie Cárdenas alucina al conocer la edad del artista: "¿31 años?, parece mucho más mayor, lo lleva fatal".

Bad Bunny ha deslumbrado en la premier de su última película, 'Caught Stealing', con actores como Austin Butler en Nueva York.

"Vemos cómo lucía impecable", destaca Tatiana Arús, que explica cómo el cantante ha llevado un traje de Saint Laurent que esta muy de moda y que han llevado otros famosos como el actor español Manu Ríos o el artista Rauw Alejandro en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo.

"¿Me parece a mí o Bad Bunny se está haciendo mayor?", pregunta Alfonso Arús, que reflexiona en el plató: "Ahora todos los políticamente correctos me diréis que no". "Parece un señor", afirma el presentador de Aruser@s en el plató, donde Alba Gutiérrez destaca que "si ves al Bad Bunny de hace cinco años y no parece la misma persona".

"¿31 años?, parece mucho más mayor, lo lleva fatal", asegura, por su lado, Angie Cárdenas.

Las 6 de laSexta

  1. Los frentes abiertos de Mañueco por su gestión del fuego: de los recursos sin usar al consejero desaparecido
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  4. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  5. Rescates en alta mar y ayuda en catástrofes como la DANA: así es el trabajo de Open Arms, la ONG cuyo barco quiere "hundir" Abascal
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños