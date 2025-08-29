Alfonso Arús alucina con Bad Bunny en la presentación de su última película: "Parece un señor"

"¿Me parece a mí o Bad Bunny se está haciendo mayor?", pregunta Alfonso Arús en este vídeo, donde Angie Cárdenas alucina al conocer la edad del artista: "¿31 años?, parece mucho más mayor, lo lleva fatal".

Bad Bunny ha deslumbrado en la premier de su última película, 'Caught Stealing', con actores como Austin Butler en Nueva York.

"Vemos cómo lucía impecable", destaca Tatiana Arús, que explica cómo el cantante ha llevado un traje de Saint Laurent que esta muy de moda y que han llevado otros famosos como el actor español Manu Ríos o el artista Rauw Alejandro en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo.

"¿Me parece a mí o Bad Bunny se está haciendo mayor?", pregunta Alfonso Arús, que reflexiona en el plató: "Ahora todos los políticamente correctos me diréis que no". "Parece un señor", afirma el presentador de Aruser@s en el plató, donde Alba Gutiérrez destaca que "si ves al Bad Bunny de hace cinco años y no parece la misma persona".

"¿31 años?, parece mucho más mayor, lo lleva fatal", asegura, por su lado, Angie Cárdenas.