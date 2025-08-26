Ahora

La 'dúo' esperado

Ivy Queen enciende la casita de Bad Bunny a ritmo de 'Yo quiero bailar': "Desde el epicentro del flow, i love you Benito"

'La caballota' y leyenda del reggaeton Ivy Queen ha sido la encargada de sacudir la casita de Bad Bunny en el show del pasado viernes en el Coliseo de Puerto Rico, dentro de su gira 'No Me Quiero Ir De Aquí'.

Instagram @ivyqueendiva

'Quítate tú que llegó Ivy Queen: la caballota, la perra, la diva y la potra', preparada para hacer explotar la casita de Bad Bunny y poner a Puerto Rico entero en pie. Este pasado viernes, la considerada madre del reggaeton apareció por sorpresa en el concierto del puertorriqueño, provocando una oleada de gritos de emoción en el momento del encuentro con el artista. Y es que, 'la Queen tiene el mando, siempre que sale matando'.

"Desde el epicentro del flow agradecida de por vida a mi nene el numer one Bad bunny. I love you Benito", escribía la leyenda del reaggaeton en un post de Instagram donde compartió varias fotografias del show.

Entre los temas que interpretó la natural del pueblo de Añasco, no podía faltar su ya conocido himno 'Yo quiero bailar' o 'Quítate tú pa' ponerme yo' , canción que lanzó junto a varios reguetoneros en el famoso álbum: 'Los 12 discípulos'.

Son muchos los artistas invitados que están pasando por los shows, dentro de la gira 'No Me Quiero Ir De Aquí' que comenzó el pasado mes julio y se extenderá hasta septiembre de 2025.

Un escenario donde no ha faltado el 'sabor español' con la aparición de la actriz Penélope Cruz, Javier Bardem, Lola Índigo o Quevedo. Otras estrellas que se han querido unir a esta gran fiesta han sido: Residente, Young Miko, Ricky Martin, Kylian Mbappé, Lebron James, RaiNao, Jhayco, Toñita, Jowell y Randy, Farruko, Arcángel, Tito El Bambino, Pedro Capó, Yandel, Los Pleneros de la Cresta, Sech, Ñejo, Eladio Carrión...

