Ahora
El rey Juan Carlos compite en el 'Bribón' en Nueva York: "Todavía hay mucho que pelear"

En una competición náutica

El rey Juan Carlos compite en el 'Bribón' en Nueva York: "Todavía hay mucho que pelear"

"Ha sido difícil pero gracias a dios hemos ganado y estamos muy contentos", ha destacado el rey Juan Carlos en el 'Bribón', que busca revalidar su título mundial de 6 Metros.

El rey Juan Carlos está con el 'Bribón' para revalidar el título mundial de 6 Metros en Nueva York. "La primera jornada fue algo complicada, la segunda mejoró y en la tercera cayeron algunas gotas", explica Tatiana Arús, que destaca que es "muy buena la posición del 'Bribón', que está encabezando la competición.

"Ha sido difícil pero gracias a dios hemos ganado y estamos muy contentos", ha destacado el rey Juan Carlos en el 'Bribón', donde ha advertido que todavía queda "mucho que pelear".

El día que Pepe Rodríguez no le dio mesa al emérito

Pepe Rodríguez cuenta en este vídeo cómo un día le llamó el rey Juan Carlos para pedirle una mesa, pero, le dijo que estaban llenos. Además, confiesa que pensaba que era su amigo Carlos Latre, imitando al emérito.

Las 6 de laSexta

  1. Trump advierte a Netanyahu y le pide "parar": "Ya es suficiente. No permitiré que se anexione Cisjordania"
  2. El término que divide al PP: el discurso de Feijóo choca con líderes autonómicos que ya hablan abiertamente de "genocidio" en Gaza
  3. El argumento de Garamendi contra la reducción de la jornada laboral: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37,5 horas?"
  4. El PIB crece un 0,8% en el segundo trimestre del año, una décima más de lo estimado
  5. Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU
  6. Los amantes del cómic llegan a Málaga: por primera vez se celebra la San Diego Comic-Con fuera de EEUU