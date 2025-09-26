El rey Juan Carlos compite en el 'Bribón' en Nueva York: "Todavía hay mucho que pelear"

"Ha sido difícil pero gracias a dios hemos ganado y estamos muy contentos", ha destacado el rey Juan Carlos en el 'Bribón', que busca revalidar su título mundial de 6 Metros.

El rey Juan Carlos está con el 'Bribón' para revalidar el título mundial de 6 Metros en Nueva York. "La primera jornada fue algo complicada, la segunda mejoró y en la tercera cayeron algunas gotas", explica Tatiana Arús, que destaca que es "muy buena la posición del 'Bribón', que está encabezando la competición.

