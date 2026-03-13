Alfonso Arús, de la actuación de Leire Martínez en los Premios Cadena Dial: "Me gustan más sus temas que los de La Oreja de Van Gogh"

Tatiana Arús enseña en este vídeo las actuaciones de los Premios Cadena Dial celebrados en Tenerife, donde Leire Martínez ha recibido, por primera vez, un premio Cadena Dial en solitario.

Tenerife ha reunido a lo mejor de la música española y latina en los Premios Cadena Dial. Luis Fonsi ha sido el primero en pisar el escenario para celebrar sus más de 25 años en la música y lo ha hecho interpretando, por primera vez, 'Cambiaré'. "Está muy bien este tema", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde, eso sí, explica que le recuerda mucho a Marc Anthony.

Por su parte, Laura Pausini ha interpretado la canción 'Por qué te vas' y, además, la italiana ha lanzado su nuevo álbum, 'Yo canto 2'. "Me gusta su look", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús explica que "le da un aire más fresco al tema".

Por otro lado, Leire Martínez ha interpretado en solitario la canción que tiene con Edurne, 'No se me da bien odiarte'. Además, es la primera vez que la artista recibe un premio Cadena Dial desde que comenzó su carrera en solitario. Tras escuchar la actuación, Alfonso Arús confiesa en el plató que se va a "meter en un jardín": "Me gustan más los nuevos temas de Leire, que los de La Oreja de Van Gogh".

"Yo soy del equipo Leire", insiste el presentador de Aruser@s, que, por último, destaca la actuación de Pablo Alborán, que ha viajado desde Chile para, también, recoger unos premios.

