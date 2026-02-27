Laura Pausini conquista con su emotiva actuación en San Remo cantando 'Heal the World'

"Vaya lujazo contar con Laura Pausini", destaca Alfonso Arús al ver en este vídeo la actuación de la cantante en San Remo, donde también ha protagonizado un divertido momento con Irina Shayk.

Laura Pausini ha actuado en la tercera jornada del Festival de San Remo, donde ha interpretado 'Heal the World' con el coro infantil del Antoniano. "Una actuación muy emotiva", recuerda Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que es "un lujazo contar con Laura Pausini".

Por otro lado, la colaboradora resalta que "lo que ha sorprendido es que la modelo Irina Shayk ha sido una de las presentadoras de la tercera jornada". "Sufrí momento escalera con el tacón de aguja", señala Tatiana Arús en el plató, donde enseña cómo la modelo, que ha vestido un vestido negro de transparencias, se ha atrevido a decir algunas palabras en italiano.

Por último, Laura Pausini ha protagonizado un divertido momento cuando Irina Shayk ha confesado que ella era su cantante itliana favorita. "¡Soy yo, brava, Irina!", ha exclamado en ese momento Pausini.

