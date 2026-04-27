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Alejandro Sanz acompaña a Stephanie Cayo a la boda de unos amigos: "Ha dicho que está enamoradísimo"

Alejandro Sanz y Stephanie se muestran cada día más enamorados. Y es que después de visitar el Machu Pichu, han acudido a la boda de unos amigos de la actriz, demostrando que lo suyo va en serio.

Alejandro Sanz acompaña a Stephanie Cayo a la boda de unos amigos: "Ha dicho que está enamoradísimo"

Alejandro Sanz ha viajado hasta el Machu Pichu junto a su nueva novia, la actriz Stephanie Cayo, a la que también ha acompañado a la boda de unos amigos. "Han compartido imágenes en sus redes sociales y, según ha dicho Alejandro Sanz, está enamoradísimo", destaca Tatiana Arús. Y es que el artista ha confesado su amor a la actriz con Jordi Évole en Lo de Évole, donde incluso Cayo ha aparecido por sorpresa a través de una videollamada.

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