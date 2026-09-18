Alba Carrillo carga contra Jesulín de Ubrique: "A ver si el avestruz saca la cabeza de la tierra"

Alba Carrillo lanza un zasca a Jesulín de Ubrique por su silencio en el pique entre Belén Esteban y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Alfonso Arús enseña en este vídeo el zasca de Alba Carrillo a Jesulín de Ubrique en el plató de 'El sótano club', donde analiza con Alberto Guzmán el pique entre Belén Esteban y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

"Hemos escuchado hablar durante años a Belén Esteban, escuchamos ahora a Julia, también escuchamos en su momento a María Jesús Campanario y a Carmen Bazán, que era su portavoz", explica el colaboradora, que destaca que va siendo hora de que hable Jesulín de Ubrique.

"Bueno, pues a ver si el avestruz saca la cabeza de debajo de la tierra", afirma tajante Alba Carrillo, que destaca que está "muy pendiente" del tema.

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