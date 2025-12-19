Alba Carrillo estalla contra los políticos: "No somos tontos, dejad de compararos como en el recreo"

Alba Carrillo lanza un 'dardo' a los políticos por su actitud constante de compararse unos con otros. Una reflexión que ha sido respaldada por los Aruser@s, aunque desde el plató reconocen que quizá está pidiendo algo "imposible".

"Tiene toda la razón", comenta Alfonso Arús tras escuchar las tajantes declaraciones de Alba Carrillo, que no duda en señalar, desde su cuenta de Instagram, el comportamiento infantil de muchos políticos.

"Por favor, necesitamos políticos responsables, no de jardín de infancia, de recreo", reclama la colaboradora, insistiendo en que quienes gobiernan "tienen que asumir responsabilidades". "Trabajáis para nosotros, los ciudadanos. No os comparéis constantemente con los demás. No somos tontos, no hace falta que nos recordéis lo que hacen unos y otros. Es absolutamente absurdo, infantiloide", señala la colaboradora televisiva, que añade, además, una política basada en los hechos y no en el reproches: "Queremos políticos que hagan, que respondan a nuestras necesidades y que no estén todo el día diciendo lo que los demás no hacen o hacen mal.

Desde el plató, los colaboradores coinciden en el fondo del mensaje, aunque reconocen la dificultad de que se haga realidad. "Está pidiendo algo imposible", apuntan. "Lo hacen todos, tanto la derecha como la izquierda", añade Alfonso Arús. Una idea que Sebas Maspons zanjó con ironía:"Estamos con la política de 'rebota, rebota y en tu culo explota'".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.