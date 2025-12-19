Ahora
El vídeo de la actuación sorpresa de Chris Martin por Navidad en una tienda benéfica en Londres

Chris Martin guitarra en mano ha dado un concierto por sorpresa en una tienda de Londres que colabora con una ONG. Puedes ver el momento en este vídeo.

Chris Martin ha actuado por sorpresa en una tienda en Londres, donde ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad. "Es una persona muy concienciada con los más necesitados", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo el cantante dio un concierto privado.

"Celebra también el décimo aniversario de esa tienda en colaboración con una ONG, que estará abierto hasta el próximo 26 de diciembre", detalla la colaboradora de Aruser@s. Por su parte, Alba Gutiérrez destaca que "ahora es fácil encontrarse a famosos por las calles de Londres haciendo conciertos".

