Alba Carrillo, carga contra los políticos: "No solucionan nuestros problemas, solo se echan mierda"

Alba Carrillo se muestra muy crítica con la política actual en este vídeo: "Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros".

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "el zasca de Alba Carrillo a los políticos". La modelo ha confesado en 'El círculo independiente' que mientras en su familia, en general, casi todos sus tíos son militares, en la siguiente camada han salido casi todos "rojillos".

Además, en esa charla, el periodista Euprepio Padula pregunta a Alba Carrillo sobre qué piensa de la política actual. "A mí, que la analizo todos los días, me espanta bastante", asegura el periodista a la modelo, quien da la razón a Padula y critica que "no hay gente" que solucione los problemas de los ciudadanos. "Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros", insiste la modelo.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona sobre la situación política: "Yo no sé quién tiene que dar el brazo a torcer con el tema de las pensiones, pero es un ejemplo más de que están todos atascados allí cuando los ciudadanos están esperando a que se solucione el problema".