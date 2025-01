El "recadito" de Alba Carrillo al jugador del Real Madrid que le tira fichas: "No estoy hecha para ser la dos, soy la 'number one'"

Alba Carrillo no se calla, y eso es algo que encanta en el plató de Aruser@s, que muestran su último 'dardo'. La modelo ha aprovechado su canal de Instagram para soltar un 'bombazo' y, de paso, charlar con sus seguidores sobre las dificultades que tiene para ligar siendo famosa, contando alguna que otra anécdota.

"Un jugador del Real Madrid, casado, me escribe y me dice: ¡Ay, por favor, es que me encantas…!", arranca contando la exmujer de Feliciano López. Pese a que la modelo ha preferido no dar más detalles y ocultar el nombre y el apellido, ha dejado claro que ella no va a destrozar un matrimonio. "Pues lo siento, cariño, porque yo no estoy hecha para ser la dos. Yo soy la 'number one'. Y esto lo he aprendido con el tiempo, porque yo también he sido amante, pero sé que se sufre y no quiero ser las dos", ha asegurado la modelo.

Tocado y hundido. Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo en que más de un jugador "estará cagado" tras la declaración de Alba Carrillo. "El 'zasca' es clarísimo para el jugador que sigue insistiendo", opina Alfonso Arús, a lo que María Moya añade: "¡Uno o muchos!". "Porque hay muchos perfiles que son públicos y sabemos que 'la lían parda'", asegura la colaboradora.