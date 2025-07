Un conductor de VTC echa a un cliente del coche porque no quiere pagar en efectivo

"Un conductor siempre puede escoger si hacer una carrera o no. Pero, ¿es lícito que no quiera hacerla por este motivo?", pregunta Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral.

Hans Arús lleva a Aruser@s un vídeo viral de @lamanoconpelosx que ha generado mucha polémica en redes. En él somos testigos del tenso momento en el que un conductor de VTC le pide a su cliente que se baje del vehículo.

¿El motivo? El conductor no quiere que le pague con tarjeta y solo acepta efectivo. "Papi, yo no tengo tarjetas ahorita", le informa cuando se monta en el coche. Cuando el hombre le dice que no quiere pagarle con dinero contante y sonante, le pide que se baje del coche.

En el plató del programa de laSexta se preguntan si es lícito dejar a alguien en tierra por este motivo. "Los internautas y nosotros sabemos por qué quiere este conductor que le paguen en efectivo", insinúa Hans Arús.

"Antes, con los taxistas, cuando ibas a pagar con tarjeta algunos te ponían mala cara", recuerda Alba Gutiérrez.

