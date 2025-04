Alaska, sobre que "la relación de Mario Vaquerizo con el PP sale cara": "A palabras necias, oídos sordos"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones de Alaskaa las críticos por recibir Mario Vaquerizo un premio. "A palabras necias, oídos sordos", responde rotunda la artista, que insiste en que no se lo dice a la reportera sino que pasa "total" de las críticas.

La reportera explica que "dicen que la relación de Mario Vaquerizo con el PP sale cara". "Es que no tiene nada que ver con eso", afirma Alaska, que insiste en que "esas cosas no se hacen por un Gobierno u otro". "¿O es que cada vez que nos dan un premio es político?", pregunta la artista, que destaca que ellos están siempre fuera de eso: "Yo he estado siempre fuera de eso y lo seguiré estando".

Por último, la artista protagoniza un cómico momento en el vídeo mientras se despide de la reportera y está cerrando la puerta del taxi. Y es que vuelve a abrir la puerta, para lanzar otro zasca: "Zapatero a tus zapatos, y te puedo citar todo el refranero español".

Al ver el momento, Alfonso Arús no puede contener la risa: "Cierra la puerta y luego vuelve a abrirla, muy bien, Alaska".