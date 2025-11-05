En un podcast
Aitana confiesa que está enamorada de Plex y lanza un 'dardo' a sus anteriores novios: "Antes no estaba enamorada bien"
"Ya no es porque no quiera estar sola sino porque me he enamorado de verdad, esta persona me lo da todo", destaca Aitana en este vídeo sobre su relación con Plex, e insiste: "Esto nunca me lo habéis escuchado decir".
Tras hacerse pública hace unos meses su relación con el youtuber Plex, Aitana ha reconocido públicamente que está enamorada. La artista catalana ha asistido a un podcast en el que, incluso, habla de sus anteriores relaciones.
"Con el tiempo me he dado cuenta de que no estaba enamorada bien, estaba enamorada mal", asegura la cantante que, aunque reconocer que "es feo decir mal", explica que se refiere a que "era otro tipo de enamoramiento, quizás más adolescente" con sus anteriores relaciones, como con Miguel Bernardeau o Sebastián Yatra.
En cambio, Aitana explica que sintió algo diferente cuando conoció a Dani (Plex): "Fue como que él me elige y yo le elijo porque nos hacemos bien". "Ya no es porque no quiera estar sola sino porque me he enamorado de verdad, esta persona me lo da todo", destaca Aitana en este vídeo, donde, al darse cuenta de lo que acaba de decir, sonríe, e insiste entre risas: "Sí, estoy enamorada de verdad, esto nunca me lo habéis escuchado decir".
