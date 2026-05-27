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Emotivo gesto

Aitana detiene su concierto para dedicarle un mensaje en lengua de signos a una fan sorda: "Espero hacerlo bien"

Aruser@s se hace eco de este emotivo gesto de Aitana con una fan sorda que había conocido el día antes a uno de sus conciertos. La artista detuvo su show para dirigirse a ella en lenguaje de signos.

Aitana detiene su concierto para dedicarle un mensaje en lengua de signos a una fan sorda: "Espero hacerlo bien"

"Es un gesto que cuesta bien poco, pero que, para la pequeña, es más que importante", destaca Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la emotiva dedicatoria que Aitana ha dedicado a una fan sorda en su concierto. La artista ha parado su concierto para dirigirse a su admiradora, a la que había conocido el día anterior, y dedicarle unas palabras en lengua de signos. Angie Cárdenas aprovecha la ocasión para reivindicar en el plató del programa de laSexta que el lenguaje de signos se estudie en los colegios.

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