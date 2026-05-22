Aitana revoluciona Valencia con su gira: el emotivo vídeo en el que abraza a una niña en pleno concierto

Aitana ha protagonizado este tierno momento cuando, en pleno concierto, ha abrazado a una joven fan que se encontraba en brazos de su padre.

Aitana sigue causando sensación con su nueva gira, donde ha estrenado un nuevo baile viral con movimientos sensuales al ritmo de 'Toxic' de Britney Spears. Además, la artista catalana ha recibido un bonito regalo de un fan durante su concierto en Valencia, donde le han sorprendido con una fallera con su cara. Sin embargo, el momentazo del concierto ha sido el abrazo de Aitana a una joven fan. "Aitana la coge en brazos, la abraza y la hace sentirse muy especial en ese gran día", destaca Tatiana Arús, que enseña el momento en este vídeo.

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