Alba Carrillo, sobre el disfraz del príncipe Harry con la esvástica: "No es por ser joven, es por ser gilipollas"

Alba Carrillo recuerda que el príncipe Harry "ha hecho cosas vergonzosas", como disfrazarse con la esvástica: "Esto no es por ser joven, porque mucha gente achaca esto a la juventud y la juventud no es fascista".

Alba Carrillo carga contra el príncipe Harry en el plató de 'El sótano club', donde ha criticado la actitud en el pasado del marido de Meghan Markle: "Tiras de hemeroteca y ha hecho cosas vergonzosas". "Esto no es por ser joven, porque mucha gente achaca esto a la juventud", explica la presentadora al ver el disfraz del príncipe Harry con la esvástica. Y es que la modelo asegura que "la juventud no es fascista": "Esto es ser un gilipollas".

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