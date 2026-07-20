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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Vídeo viral

El agradecimiento de una colonia de pingüinos a una mujer que quita a uno de ellos un plástico del cuello

Con pescados y reverencias, los pingüinos que protagonizan este vídeo viral -y conquistan a Alfonso Arús en Aruser@s- agradecen a esta mujer la ayuda que les ha prestado.

El agradecimiento de una colonia de pingüinos a una mujer que quita a uno de ellos un plástico del cuello

En este vídeo viral recogido por Aruser@s somos testigos del momento en el que una mujer corta con unas tijeras el plástico que envuelve el cuello de este pobre pingüino, que aguarda con paciencia y sin moverse a que la humana acabe la delicada operación. Poco tiempo después, el pingüino y todos sus amigos le van regalando peces a la chica en señal de agradecimiento. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús asegura que ahora quiere tener una nueva mascota.

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