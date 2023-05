En un parque de China, un pequeño ciervo ha atacado por sorpresa a una niña, como vemos en este vídeo de Aruser@s. La madre de la menor protegió a la pequeña acostándose sobre ella y las personas allí presentes acudieron rápidamente al rescate, con lo que nadie ha resultado herido.

La actitud de este animal sorprende a Alfonso Arús, que pregunta a la bióloga Evelyn Segura si se trata de algo que dentro de lo previsible. "En principio, no. Son animales bastante pacíficos y además es un parque donde se produce esta interacción e incluso (ya sabéis que a mí no me gusta) se les da alimento, por lo tanto, se les acostumbra a la presencia humana", reconoce.

Sin embargo, "tenemos que tener en cuenta que el hecho de que sean animales herbívoros no hace que no puedan tener alguna actitud peligrosa. Así que, no hay que valorar a los animales en función de su dieta, sino como fauna salvaje. Cada uno puede tener su carácter, tener un mal día o asustarse por algo que hagamos", cuenta.