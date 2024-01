Si, como muchos otros niños, intentaste incubar huevos del supermercado para ver si salían pollitos y no lo conseguiste, esta noticia te va a devolver la fe. Una adolescente ha conseguido que nazcan unas codornices de los huevos que compró y para ello, estuvo incubándolos durante un tiempo ella misma en su habitación.

Contra todo pronóstico, al tiempo los cascarones se comenzaron a resquebrajar y de ellos nacieron las aves tan bonitas que vemos en este vídeo emitido en Aruser@s. "A lo mejor eran de alguna granja próxima", se resiste Tatiana Arús a creer.

Pero no, las fuentes consultadas por Alfonso Arús especifican sin duda alguna que procedían de un supermercado. "Esto está muy bien si tu madre te dice 'no entra ningún animal aquí en casa' y no te deja tenerlos. Tú entras con los huevos y, ¡oye, han nacido codornices!", comenta Alba Sánchez.