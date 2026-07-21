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Aruser@s Fresh

Acaba en urgencias en el día de su boda por culpa del lanzamiento de arroz

Los novios de esta boda acaban de casarse y, como manda la tradición que tanto odia Alfonso Arús, fueron bombardeados con arroz. Al final, el novio acabó en urgencias.

Acaba en urgencias en el día de su boda por culpa del lanzamiento de arroz

Lo que debería haber sido el día más feliz de su vida acabó en pesadilla. El novio que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s ha terminado la celebración en urgencias por culpa de los que se empeñan en tirar arroz en las bodas. Se le metió el grano de arroz en el oído y el incidente obligó a suspender la fiesta y trasladarse urgentemente al centro de salud.

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