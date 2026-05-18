Una abuela se enfada con sus hijos por haberle dado "solo" un nieto: "¿Qué hice mal?"

Con 62 años, esta mujer se ha hecho viral por presionar a sus hijos para que le den más nietos. En Aruser@s le recomiendan que cambie la estrategia, porque cuanto más se da la lata con el tema, menos ganas de tener hijos se tienen.

"¡Un solo nieto tengo! ¡Tengo 62 años y tengo un nieto!", se queja la abuela que protagoniza este vídeo viral. Mientras conduce, y con sus hijos en el coche, la mujer se victimiza y les pregunta qué hizo mal. "Todo el amor que les di... les enseñé a elegir bien...", les echa en cara. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús descubre que una de sus colaboradoras está recibiendo el mismo tipo de presión por parte de su padre, pero en el programa de laSexta ya están viviendo su particular 'baby boom'.

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