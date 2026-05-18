Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Viral

Una abuela se enfada con sus hijos por haberle dado "solo" un nieto: "¿Qué hice mal?"

Con 62 años, esta mujer se ha hecho viral por presionar a sus hijos para que le den más nietos. En Aruser@s le recomiendan que cambie la estrategia, porque cuanto más se da la lata con el tema, menos ganas de tener hijos se tienen.

Una abuela se enfada con sus hijas por tener solo un nieto: "¿Qué hice mal?"

"¡Un solo nieto tengo! ¡Tengo 62 años y tengo un nieto!", se queja la abuela que protagoniza este vídeo viral. Mientras conduce, y con sus hijos en el coche, la mujer se victimiza y les pregunta qué hizo mal. "Todo el amor que les di... les enseñé a elegir bien...", les echa en cara. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús descubre que una de sus colaboradoras está recibiendo el mismo tipo de presión por parte de su padre, pero en el programa de laSexta ya están viviendo su particular 'baby boom'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de Vox mientras el PSOE toca suelo histórico
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  4. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China y deja al menos dos muertos, un desaparecido y más de 7.000 evacuados
  5. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"