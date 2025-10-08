1.500 dólares por noche: el vídeo de Luisito Comunica en la habitación "más sencilla" del hotel más caro del mundo

El famoso youtuber Luisito Comunica se ha hospedado en el Burj Al Arab de Dubái, un hotel de siete estrellas que es el más caro del mundo. Esta ha sido su experiencia en su habitación "más sencilla".

Luisito Comunica se ha hecho la pregunta que todos solemos hacernos cuando nos hablan del hotel más caro del mundo: "¿Cuánto cuesta hospedarse aquí?". Por suerte para él, puede permitirse despejar sus dudas yendo hasta Dubái para pasar una noche en el Burj Al Arab, de siete estrellas, aunque sea en su habitación más sencilla. Un lujo que la gran mayoría del resto de los mortales no podemos permitirnos.

De su experiencia da cuenta en un vídeo viral -que recoge Aruser@s- en el que desvela que se ha gastado 1.500 dólares por noche. "Sinceramente, por todo lo que uno tiene, no se me hizo tan caro", dice con tranquilidad mientras nos enseña cada rincón de los 180 metros cuadrados de la estancia repartido en "salas, zona de oficina, comedos y muchísimos sofás".

El creador de contenidos advierte de que ese concepto de las siete estrellas "no existe como tal". Al parecer, esta calificación surgió en 1999, cuando inaguraron el establecimiento y una periodista escribió que merecería las siete estrellas en lugar de solo 5. A partir de ahí, los jeques "se quedaron con este nombre para poder publicitarse y sonar más impresionantes".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se suma a la teoría de Luisito acerca de las estrellas de los hoteles. "No tiene sentido que no haya hoteles de seis", comenta. Alba Gutiérrez aprovecha la ocasión para pedir que se haga revisión de estrellas cada año, porque a alguno se le ha debido de perder alguna por el camino.

