Un español prueba el café con oro que se sirve en el hotel más caro del mundo: "Me voy a comer sobre todo el oro, que es lo caro"

"Azúcar, no. Sacarina, no. Pero oro, sí". Es lo que debe haber pensado el tiktoker @elviajedeivan para desplazarse hasta Dubái con el objetivo de probar el café con oro del hotel más caro del mundo. "Por si no lo sabías, es el único que tiene siete estrellas", informa él en este vídeo viral emitido también en Aruser@s.

Le ha costado 33 euros, un precio que a Marc Redondo no le parece tan descabellado después de haber pedido un café en Venecia. "Dios mío, esto sabe a gloria", asegura después de darle el primer trago. "Me voy a comer sobre todo el oro, que es lo caro", dice cogiendo la espumita con la cuchara.

"Creo que se trata del café más bueno que he probado en mi vida, os lo juro". Y además, viene acompañado con un dulce de oro.