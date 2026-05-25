119.000 euros por un "piso" en Malasaña de 11 metros cuadrados bajo interior: tenemos nuevo ganador del 'zulómetro'

Alfonso Arús lleva hasta Aruser@s el vídeo viral de @le_petit_patito en el que se habla de las bondades de este piso, si se puede llamar así, en Malasaña que cuesta 118.000 euros. Se trata de un zulo, perdón, de un bajo interior sin ascensor en el que "se ha aprovechado mucho el espacio". "Enfrente de la cocina tenemos la cama y encima de la cama tenemos la ventana con barrotes", sin olvidarnos de la "mesilla para pinkies'. También puedes lavarte las manos desde la cocina o bañarte en cuclillas en su bañera. "Me sorprende que tenga baño y cocina", reconoce el presentador. "La gente tiene arte para distribuir", comenta Hans Arús, que ha comparado las medidas de este 'apartamento' con el de una celda... y la celda sale ganando.

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