Alfonso Arús, indignado con el menú infantil a precio de adulto de un restaurante: "Es carete"

El último debate gastronómico en redes ha llegado hasta el plató de Aruser@s. El motivo: un menú infantil de restaurante que cuesta 17 euros.

"A mí me parece un auténtico atraco", sentencia Hans Arús antes de mostrar en el plató el último viral de redes sociales. Y es que, según comentan en Aruser@s, el menú infantil "se nos ha ido de las manos".

En el vídeo compartido en redes, un restaurante enseña el contenido del menú para niños: de primero, pasta con tomate o arroz con tomate y huevo; de segundo, carne empanada con patatas fritas o croquetas; y de postre, helado, tarta o fruta. Todo ello por 17 euros.

"Es carete", opina Alfonso Arús al conocer el precio. Aunque Angie intenta rebajar la polémica recordando que "no sabemos cómo son los platos", a lo que Alfonso remata entre risas:"Quizás el cachopo es enorme"

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