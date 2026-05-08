Alfonso Arús activa el 'zulómetro' de Aruser@s con un minipiso en Malasaña por 105.000 euros

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el viral de una creadora de contenido que enseña un diminuto apartamento en pleno barrio madrileño de Malasaña. "Qué éxito tenerlo todo en 12 metros cuadrados", ironiza el presentador.

Aruser@s se traslada hasta Malasaña para reactivar el ya famoso 'zulómetro' del programa. En esta ocasión,'@le_petit_patita', una creadora de contenido especializada en enseñar auténticos zulos inmobiliarios, pone el foco en un minúsculo piso de 12 metros cuadrados situado en el céntrico barrio madrileño.

El precio del inmueble no deja indiferente: 105.000 euros por un espacio en el que prácticamente todo está comprimido como, por ejemplo, una cocina con la nevera y el microondas "casi integrados juntos". "Un cuadro con la foto de un pescado que indica lo que no va a pasar aquí porque no hay extracción de humos", comenta con humor la joven.

Junto a la cocina aparece un salón "multiposición", y en el baño el tocador está colocado encima del váter, lo que obliga, según ironiza la chica, a "maquillarse de rodillas". La habitación, por su parte, se encuentra en una especie de altillo donde apenas hay unos 40 centímetros de distancia entre la cama y el techo.

"Qué éxito tener todo en 12 metros cuadrados", bromea Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas añade: "Tienes que hacer servir el ingenio".