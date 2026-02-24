"Solo queremos follarla y no nos dejáis": los ataques verbales de hinchas radicales del Real Murcia a Sara Solomando

Sara Solomando cubre el ambiente de los aficionados más radicales del Real Murcia durante su encuentro ante el FC Cartagena en el Estadio Cartagonova. Desde la grada, varios jóvenes continúan profiriendo graves insultos contra la periodista.

En el inicio del partido entre el Real Murcia Club de Fútbol y el FC Cartagena en el EstadioCartagonova, Sara Solomando se acerca a la grada de los aficionados más radicales del equipo visitante para documentar el ambiente desde cerca.

Durante la cobertura, Solomando es objeto de insultos dirigidos a ella por parte de algunos seguidores. "Solo queremos follarnos a Sara y no nos dejáis", grita uno de los jóvenes desde la grada. "No es lo mismo dirigirse a una mujer que a un hombre; los insultos y faltas de respeto son completamente diferentes. El machismo y la misoginia afloran a la mínima oportunidad", denuncia la periodista, mientras los continúan los insultos.

