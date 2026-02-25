Ahora

En la previa del Madrid-City en el Bernabéu

"No queremos que salga esto": una aficionada del Madrid pide a Sara Solomando parar la grabación de Apatrullando

Una hincha pide a Sara Solomando dejar de grabar en la zona de los aficionados del Real Madrid en la previa del partido contra el Manchester City: "Parece que hacen algo mal y es solo una bengala, pero la opinión pública es diferente".

Sara Solomandohabla con los aficionados del Real Madrid una hora antes de que se enfrente al Manchester City en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu para saber cómo viven la previa de un encuentro calificado como de Alto Riesgo. "Queda poco más de una hora para que comience el partido y en esta calle Marcelino es donde se concentran los más ultras", explica la reportera de Apatrullando, que detalla que estos ultras más radicales son "a los que antiguamente llamaban Ultra Sur". "Nos han dicho que tengamos cuidado", confiesa Solomando.

Por otro lado, una aficionada del Real Madrid pide al equipo de Apatrullando no grabar el momento en el que tiran una bengala."No queremos que salga esto", explica la mujer, que afirma que "parece que hacen algo mal y es solo una bengala, pero la opinión pública es diferente". "¿Dicen que no nos metamos a grabar?, vamos hacia otro lado", reacciona la reportera de Apatrullando, que sigue preguntando a los aficionados: "Hola, ¿podemos hablar con vosotros?".

"Yo no os recomiendo grabar por aquí", aconseja un hincha del Madrid, que explica a la Solomando: "Como vean alguna cámara o lo que sea... hay gente por ahí que no quieren aquí cámaras, lo digo por vuestra seguridad". "No me dejan entrar con las que cámaras", explica la reportera, que destaca: "Nos amenazan con que nos puedan hacer algo".

"Voy a intentar entrar con el móvil a ver qué es lo que sucede ahí dentro que no quieren que se grabe", explica Sara Solomando, que muestra cómo "están encendiendo bengalas". "Nos han advertido varias veces de que tenemos que estar fuera", afirma la reportera, que insiste: "Nos recomiendan que salgamos de aquí todo el mundo".

