"A esa hay que partirla": la amenaza de agresión física de hinchas radicales del Real Murcia a Sara Solomando

Sara Solomando se encuentra en el Parque de los Juncos, en Cartagena, donde se concentran aficionados radicales del Real Murcia antes del partido. Durante la grabación, la periodista recibe graves insultos y amenazas de agresión física.

"Vete a la mierda, hija de puta", "Búscate un trabajo digno", "A esa hay que partirla"...Durante la grabación del reportaje, Sara Solomando, periodista de Apatrullando, recibe graves insultos y amenazas de agresión física mientras documenta el ambiente previo al encuentro entre el Real Murcia Club de Fútbol y el FC Cartagena.

"¿No os llama la atención los saludos nazis?", pregunta la reportera a un joven seguidor del Real Murcia que también se encuentra en el punto de encuentro. "Siguen diciendo que esto es algo normal en el fútbol, cuando no debería ser normal. Los saludos fascistas o la incitación al odio y la violencia verbal no deberían tener cabida en el deporte, en ninguno", lamenta el chico.

"Es gente que va de negro y encapuchada; por algo van así, ¿no? Porque tienen problemas con la Justicia. Yo, alejado de esta gente: no nos representan. Usan el fútbol como el último escape", afirma el joven, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

