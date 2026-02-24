Los graves insultos de los aficionados más radicales del Real Murcia a Sara Solomando: "No grabes, puta"

Sara Solomando y Jalis de la Serna se dirigen al Parque de los Juncos, en Cartagena, punto de encuentro de los aficionados radicales del Real Murcia. Mientras graban el reportaje para laSexta, la periodista es objeto de duros insultos al tratar de reflejar el ambiente previo al choque.

"Son hinchas que, por su agresividad, han sido expulsados de las peñas oficiales del club", apunta Sara Solomando, que se encuentra en el punto de encuentro de los aficionados radicales del Real Murcia Club de Fútbol en Cartagena: el Parque de los Juncos.

"No grabes, puta", "¿Qué quieres, zorra?" o "Sara quiere una polla" son algunos de los graves insultos a los que se ha enfrentado la reportera de laSexta en este reportaje, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Nos llaman terroristas mientras hacen el saludo nazi", señala Sara, que continúa en el parque junto al cámara captando imágenes de la reunión de los hinchas y pasa el parte a su compañero, Jalis de la Serna, que se dirige con los agentes de policia al lugar de encuentro: "Hay unos 50 o 60 ultras, se ponen un poco violentos e insultan cuando nos tratamos de acercar".

Al preguntar por el rechazo de los hinchas a las cámaras de televisión, el agente explica que podría deberse al temor a ser identificados. Según señala, las imágenes podrían utilizarse posteriormente para reconocer a quienes participen en actos vandálicos o comportamientos violentos.

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.