El tenso momento en el que intentan salvar los riñones de un fallecido para trasplantarlo a una persona: "Hay que hacer una biopsia de urgencia"

La enfermera llama para avisar al patólogo de guardia, que debe llegar al hospital para hacer una biopsia de urgencia que confirme si el riñón que acaban de sacar del fallecido es válido para trasplantar.

Miguel Rabaneda, reportero de Apatrullando, entra en una operación de donación multiorgánica en el Hospital Virgen de la Arrixaca. En la operación, hasta tres equipos de cirujanos de diferentes hospitales hacen turnos para extraer sus órganos y ver si son adecuados para trasplantar. Por ello, Royo destaca que "aquí el problema es la coordinación": "Ahora mismo se abre todo y se ve cómo está cada uno y decide si su órgano es viable".

Después de que el equipo pulmonar tenga que descartar los pulmones, el equipo médico da la buena noticia de que el hígado es válido, por lo que se inicia el siguiente paso: "Vamos a bajar ya a la receptora para comenzar el implante".

Tras los pulmones y el hígado, llega el turno de los riñones. Ante la sospecha de que uno de los riñones no sirva, la enferma llama para avisar al patólogo de guardia de que acuda al hospital a hacer una biopsia de urgencia: "Voy a llamar a que me pasen con el patólogo de guardia porque como está en casa tiene que venir y tarda". "Llevamos la muestra a anatomía patológica", explica la coordinadora de trasplantes, que destaca que el patólogo "la analiza porque tenemos que saber la validez".

Por otro lado, la cirujana, Alicia, "está intentando salvar el otro riñón". "Este se está viendo muy bien, a priori", explica la médica, que detalla que "falta terminar de ponerlo bonito quitándole la grasa, también la arteria y la vena": "Hay que dejarlo lo más limpio posible y siempre tiene que estar frío".

