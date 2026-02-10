Un cazador de una finca de lujo en España, a los que critican la caza: "Son cuatro tontos que hacen ruido"

Lolo, uno de los cazadores de la finca de lujo que visita Jalis de la Serna, defiende la caza en este vídeo, donde manda un mensaje a los que les critican por matar animales: "Para criticar una cosa hay que conocerla".

La caza es un negocio que mueve miles de millones al año, muchos de ellos provenientes del llamado turismo de caza. Jalis de la Serna se adentra en Apatrullando en una de las fincas más exclusivas del mundo, situada entre Ciudad Real y Jaén. Allí, muchos "señoritos", hoy representados por ricos globales llegan de cualquier rincón del planeta, incluso, en sus jets privados.

Jalis de la Serna charla en este vídeo con Lolo, uno de los cazadores durante la jornada de caza de perdiz, que explica hasta qué punto la caza fomenta las relaciones sociales. "Se hacen muchas, que puedes hacerlas también yendo a ver al Real Madrid al Bernabéu, pero aquí encuentras gente de tu entorno, que no quiere decir ni mejor ni peor, pero es gente que le gusta el campo", explica Lolo, que destaca que es gente a la que "le pueden gustar las tradiciones".

"Son personas con las que yo me suelo juntar, me da igual pobres, ricas o pensionistas, son personas de campo, que son con las que yo estoy a gusto", insiste el cazador.

Además, sobre las gente que critica la caza como maltrato animal, Lolo destaca que "para criticar una cosa hay que conocerla": "La gente que está en contra de que se maten perdices, ¿sabes cuántos pollos tienen?, ¿cuánto tardan en ponerlo?, ¿sabes la época de reproducción que tiene?". "Tiene cuatro tontos que hacen ruido", asegura Lolo, que insiste en que la caza "es un espectáculo brutal".

