Casi sin oxígeno y a 40 metros bajo tierra: así trabajan los científicos en una cueva radioactiva para prevenir los terremotos en Murcia

Isabel, reportera de Apatrullando, baja con Raúl, geólogo, a 40 metros de profundidad en Murcia, una de las cuevas más peligrosas de España y en la que se trabaja en condiciones incompatibles con la vida.

¿Si vieran una oferta de trabajo que supusiera descender a decenas de metros de profundidad en condiciones incompatibles con la vida, la aceptarían? Hay quien se juega el tipo metiéndose en una cueva para intentar predecir terremotos. Para conocer más sobre este tipo de trabajo, Isabel Balado, reportera de Apatrullando, acude a Alhama de Murcia, donde un grupo de científicos se mete en una cueva radioactiva a 40 metros de profundidad.

Uno de estos científicos es Raúl, que explica a la reportera cómo es el equipamiento de su trabajo: "Llevo el arnés por temas de seguridad, ya que hay una parte en la que se necesitan cuerdas debido a la alta deshidratación porque hay mucha humedad". Incluso, por culpa de la humedad, el equipo toma "una pastilla de sal" antes de descender a la cueva.

Pero, ¿por qué es una de las cuevas mas peligrosas de España? "Es por el ambiente hostil que hay en su interior", explica Raúl, que detalla en el vídeo principal de esta noticia: "Para empezar, no hay tanto oxígeno como en el exterior, sobre 19% cuando lo normal es 21%". Además, el geólogo explica que en la cueva hay "una elevada radiación natural": "En este caso presencia de radón, un gas bastante nocivo para la salud". "Nos vamos a meter en una cueva con gas radioactiva, menos oxígeno y alta temperatura de 38 grados a 41 grados", advierte Raúl a la reportera, a la que explica que también hay "100% de humedad": "Asi que nos enfrentamos a un tercer problema, el golpe de calor".

Por todo ello, el experto explica que el equipo solo entra "un máximo de nueve horas al año" porque si entran más "te expones a cáncer de pulmón". "La clave es, ¿por qué un ser humano decide entrar en una cueva con tres grados de peligro?", reflexiona Raúl, que responde: "Lo que pretendemos es encontrar nuevos precursores geoquímicos que nos ayuden a entender los terremotos que se producen en Murcia". "Intentamos conocer mejor el comportamiento de esta falla para prevenir los siguientes terremotos", destaca el experto, que explica: "Vamos a meter detectores de rayos cósmicos porque, realmente, estamos desesperados". Y es que, como confiesa Raúl, este sistema "no se hace en ningún sitio, es único en el mundo".

*Apatrullando: trabajos al límite, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.