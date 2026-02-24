Un hostelero, a los "saludos nazis" en la reunión de aficionados radicales del Real Murcia frente a su bar: "No me da miedo"

Apatrullando acude al Parque de los Juncos, en Cartagena, punto de encuentro de los seguidores más radicales del Real Murcia Club de Fútbol, para captar el ambiente antes del partido.

Sara Solomando y Jalis de la Serna se desplazan al Parque de los Juncos, en Cartagena, donde se concentran los aficionados más radicales del Real Murcia Club de Fútbol antes del partido contra el FC Cartagena. Durante la grabación del reportaje, la periodista de laSexta recibe graves insultos mientras documenta el ambiente previo al encuentro.

Mientras recoge imágenes, la periodista charla con el propietario de un bar que. "Tenemos mucho trabajo gracias a dios, muy agradecido, esto es negocio", asegura el hostelero, que afirma que "la caja puede llegar a ser un 40% más" en días como estos. Montaditos, empanadilllas...todo está preparado para recibir a la aficion. Sin embargo, por seguridad, advierte que "no utilizara cristal por si hay algun altercado".

"¿No te da miedo que a tu lado haya gente haciendo saludos nazis?", le pregunta la periodista, a lo que el dueño responde: "No me da miedo siempre y cuando no se dirijan a mi".

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.