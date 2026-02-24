Ahora

En Apatrullando

Un hostelero, a los "saludos nazis" en la reunión de aficionados radicales del Real Murcia frente a su bar: "No me da miedo"

Apatrullando acude al Parque de los Juncos, en Cartagena, punto de encuentro de los seguidores más radicales del Real Murcia Club de Fútbol, para captar el ambiente antes del partido.

Un hostelero, a los "saludos nazis" en la reunión de aficionados radicales del Real Murcia frente a su bar: "No me da miedo"

Sara Solomando y Jalis de la Serna se desplazan al Parque de los Juncos, en Cartagena, donde se concentran los aficionados más radicales del Real Murcia Club de Fútbol antes del partido contra el FC Cartagena. Durante la grabación del reportaje, la periodista de laSexta recibe graves insultos mientras documenta el ambiente previo al encuentro.

Mientras recoge imágenes, la periodista charla con el propietario de un bar que. "Tenemos mucho trabajo gracias a dios, muy agradecido, esto es negocio", asegura el hostelero, que afirma que "la caja puede llegar a ser un 40% más" en días como estos. Montaditos, empanadilllas...todo está preparado para recibir a la aficion. Sin embargo, por seguridad, advierte que "no utilizara cristal por si hay algun altercado".

"¿No te da miedo que a tu lado haya gente haciendo saludos nazis?", le pregunta la periodista, a lo que el dueño responde: "No me da miedo siempre y cuando no se dirijan a mi".

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de Catarroja recuerda el "auténtico infierno" que vivieron las víctimas de la DANA mientras Mazón estaba en 'El Ventorro' en su petición de investigación
  2. La tensión entre la derecha y la ultraderecha se dispara: el documento que pretendía ser la 'biblia' del PP para relacionarse con Vox se queda en un mero punto de partida
  3. Un machismo estructural ante un feminismo en caída libre entre los más jóvenes: dos de cada diez mujeres han sido forzadas a tener sexo con sus parejas
  4. De las "oportunidades de fugarme" de Ábalos a la súplica de Koldo para evitar la cárcel: los vídeos de su última vista en el Supremo antes de ir a prisión
  5. Ni solo son los mayores ni siempre es elegida: la soledad en auge se convierte en un reto a enfrentar para las instituciones
  6. Andrea Paula, la 'narcojefa' que dirigía el clan de su ex y huyó con un millón de euros