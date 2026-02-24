"Somos aficionados animadores, ser ultra está mal visto": un seguidor del Real Murcia responde a Jalis de la Serna

Jalis de la Serna acompaña a la Policía Nacional mientras controla a los aficionados más radicales del Real Murcia antes de su viaje a Cartagena, donde se disputará un partido con rivalidad histórica.

Jalis de la Serna se dirige al punto de encuentro donde parte de los aficionados más radicales del Real Murcia Club de Fútbol se han dado cita para desplazarse en autobús hasta Cartagena, donde se disputa el partido que seguirá hoy el programa Apatrullando. A nivel social y deportivo, "hay una rivalidad histórica" por varios condicionantes. "Y eso se traslada al mundo del fútbol", señala uno de los agentes a Jalis.

El periodista acompaña a las unidades de la Policía Nacional encargadas de mantener el orden público mientras cachean a los aficionados. "Le he dicho a uno de tus compañeros: si necesitáis colaboración, decídnoslo y, comunicándonos, nos vamos a entender perfectamente", le comenta un joven aficionado del Real Murcia a un policía, a lo que el agente responde: "La comunicación ya sabéis lo que es; no quiero problemas con la otra afición".

Los hinchas radicales se reunen en Parque de los Juncos, "para estar todos juntos y no movernos de allí". Jalis de la Serna pregunta a uno de los aficionados si se consideran ultras. "Somos aficionados animadores; ultras hoy en día está muy mal visto", señala el joven, mientras mete una de las pancartas "autorizadas" en el autobús.

