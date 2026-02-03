Jalis de la Serna vive la carrera contrarreloj para trasplantar un corazón: "Es impresionante, estáis salvado su vida"

El equipo médico que transporta el corazón explican a Jalis de la Serna la carrera contrarreloj hasta trasplantárselo a la paciente: "El corazon está parado y metido en una solución para protegerlo este rato en el que no está recibiendo sangre".

Hay pocas especialidades en las que España sea líder mundial, pero los trasplantes son una de ellas. Jalis de la Serna se traslada en ambulancia desde un hospital en el que el equipo médico ha extraído un corazón de un paciente en muerte cerebral hasta el Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra Lucía, la joven de 20 años que recibirá el corazón sano. Así, el periodista de Apatrullando muestra en el vídeo cómo un engranaje perfecto hace posible que una vida que se acaba salve la vida de un paciente.

"Han pasado más de cuatro horas y media desde que han entrado a quirófano", destaca Jalis de la Serna al equipo de extracción cuando les ve salir del primer hospital, donde han extraído el corazón. En la nevera, donde está el órgano protegido, también "hay muestras de sangre del donante", explica el equipo médico, que destaca que ahora es cuando empieza la carrera contrarreloj: "No podemos perder tiempo".

"Hay que intentar que esté el menor tiempo posible en la nevera", explica el equipo médico, que indica que "el corazón está parado y metido en una solución para protegerlo este rato en el que no va a estar recibiendo sangre". "Lo ideal es que no supere las cuatro horas", detalla el médico, que insiste en que "el corazón va protegido" en la nevera "de posibles microtraumatismos".

Por otro lado, em médico explica que "el implante lo hace otro equipo, que ya está con la paciente para que esté todo preparado para comenzar". "Es algo impresionante, estáis salvado la vida", afirma alucinado Jalis de la Serna mientras recorre junto a los médicos el Gregorio Marañón para entregar el corazón y comenzar con la operación. "Estamos haciendo nuestro trabajo", responde, por su lado, el jefe del equipo médico que ha extraído el corazón.

