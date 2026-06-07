Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal radiografía Homo Zapping, un fenómeno que fue más allá de un programa de televisión

Mamen Mendizábal recuerda un programa de Antena 3 que fue algo más que un espacio de zapping, convirtiéndose en una fábrica de estrellas, un espejo deformado de la televisión de los 2000 y una factoría de momentos convertido en memes eternos.

Esta noche, a las 21:30 horas, Anatomía de... hace una radiografía un programa que se atrevió a reírse de la televisión desde dentro. En 2003 Antena 3 estrenó un espacio de sketches de humor que cambiaría para siempre la manera de hacer parodia televisiva. Ese programa se llamaba Homo Zapping y fue mucho más que un espacio de zapping, convirtiéndose en fábrica de estrellas, espejo deformado de la televisión de los años 2000 y factoría de momentos que hoy perviven como memes eternos.

Los personajes que crearon Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos se hicieron más populares que los reales. Lo suyo fue una suplantación histórica por aclamación popular más que una imitación. No importaba si el parodiado era famoso o anónimo. La magia era la misma y un simple gesto o una frase repetida se convertían en un icono pop. Veinte años después, algunas de aquellas imitaciones siguen vivas en la memoria colectiva.

Anatomía de Homo Zapping pone el foco en uno de los mayores fenómenos de la televisión y muestra cómo funcionaba por dentro un formato que pasó de programa de humor a producto de culto para un público transversal. Mamen Mendizábal se encuentra con los protagonistas de aquella aventura televisiva, tanto con los voluntarios (como el director del formato y los actores y actrices) como con los involuntarios (los personajes parodiados).

José Corbacho recuerda cómo nació a partir de una sección del programa de Andreu Buenafuente en la televisión catalana. También cómo se montó el casting que cambiaría las vidas de Paco León, Yolanda Ramos y Silvia Abril, así como el ritmo frenético de los rodajes o el caso relativo que se le hacía a los guiones.

Paco León revive sus personajes más recordados, por ejemplo Raquel Revuelta, y rememora cómo creó la parodia y construyó el resto de personajes, tanto conocidos como anónimos, con especial énfasis en uno de estos últimos: 'El Ruben'.

Yolanda Ramos cuenta cómo se tomó una de sus parodiadas, María Teresa Campos, su personaje, y recuerda también otras imitaciones como la de Ana Obregón. También relata cómo eran los rodajes a las órdenes de Corbacho, que animaba mucho a la improvisación.

Silvia Abril explica cómo La Niña de Shrek nació en Homo Zapping y cómo construyó las parodias de Isabel Gemio o Susanna Griso, que, según ella, no eran imitaciones, sino personajes nuevos creados estirando mucho algunos de sus rasgos.

Entre los tres y el propio Corbacho, que no dudaba en interpretar a algún personaje, crearon decenas de parodias y de nuevos personajes que no siempre eran bien recibidos por los personajes reales parodiados.

Mamen Mendizábal también entrevista a Raquel Revuelta, que recuerda cómo descubrió la parodia de Paco León. Por su parte, Susanna Griso se ríe de nuevo al recordar la de Silvia Abril, mientras Anne Igartiburu da la razón al personaje de Paco León cuando la imitaba: "Así era, todo el día hablando de corazones".

La periodista Mariola Cubells, experta en televisión, pone en contexto el nacimiento e impacto del formato. Y cuando se le muestra que al buscar alguno de los nombres reales de los personajes en Internet los primeros resultados muestran las parodias de Homo Zapping, lo tiene claro: "Esto es el éxito".

*Vuelve a ver Anatomía de... Homo Zapping en atresplayer.com

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