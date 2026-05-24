La supuesta advertencia de Rajoy a Jesús Gil cuando gobernaba Aznar: "Dice el presidente que si vas a Ceuta y Melilla te vas a electrocutar"

Celia Villalobos recuerda en Anatomía de... el gran pacto entre PP y PSOE para acabar con "el modelo de sociedad" de Jesús Gil: "Había una o dos personas en un lado y en otro que se hablaban y llegaban a acuerdos".

Cuando Gil fue a por Ceuta y Melilla, la Fiscalía Anticorrupción fue a por él. Y es que, como asegura Celia Villalobos en este reportaje de Anatomía de... dedicado a analizar el auge y caída de Jesús Gil, lo que el mediático alcalde de Marbella quería hacer en las ciudades autónomas "era preocupante de todas formas". La Fiscalía tenía en el cajón una querella a la que no había prestado atención, presentada por Isabel García Marcos, portavoz del PSOE, en 1996. Y ese fue el origen del 'caso camisetas'. La operación judicial estaba en marcha y la corrupción destapada amenazaba el futuro de Jesús Gil, pero para frenarlo también hacía falta un pacto político.

"Tanto el PSOE como el PP de entonces, de José María Aznar, estaban preocupados por lo que significaba el modelo de sociedad de Jesús Gil y por eso se ponen de acuerdo para rechazarlo", afirma la política popular. "En aquel momento, las relaciones entre ambos partidos existía. Había una persona o dos en cada partido que se hablaban y llegaban a acuerdos", reconoce. "Se pactaban hasta las disensiones", añade.

Mariano Rajoy, que entonces era ministro del Interior, coincidió en un acto con Jesús Gil antes de las elecciones de Ceuta y Melilla, cuenta José Carlos Villanueva, corresponsal de El Mundo en Marbella en los 90. "Rajoy le dijo: 'Jesús, dice el presidente que si vas a Ceuta y Melilla te vas a electrocutar", asegura, aunque Villalobos asegura que eso "no le consta".

"Se encendieron todas las alarmas del aparato del Estado por tener un gánster mafioso como Jesús Gil en Ceuta y en Melilla queriendo hacer tratos con Marruecos, abrir fronteras, crear casinos, puertos francos... en definitiva, Gil perseguía una especie de lavadero de dinero", explica el periodista.

Celia Villalobos cree que el presidente del Atlético de Madrid, también alcalde de Marbella, entendió esta investigación como una persecución basada en el miedo. "Mientras que la Justicia le venía bien, decía que estábamos en un Estado de Derecho, pero cuando la Justicia comienza a pedirle el porqué de las cuestiones, ya no", resume Antonio Rubio, también periodista de El Mundo en la época, en este reportaje del programa de laSexta. "No hay que olvidar que él es un populista y el elemento de comunicación lo domina bastante bien. Entonces, une las dos cuestiones para dar a entender que es un perseguido", añade.

Cuando entró en acción la Fiscalía Anticorrupción, Gil tenía claro lo que hacer.

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