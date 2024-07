Después de la incursión de la Guardia Civil en la sede de la SGAE, la sociedad de autores se convirtió en el enemigo público número uno. "Había gente haciendo memes e insultando" a la cúpula, especialmente a su presidente, Teddy Bautista; recuerda la periodista Eva Lamarca. "Les llamaban ladrones", comenta, y explica que una encuesta publicó que el nivel de odio que se tenía contra la SGAE estaba al nivel del que se sentía por Hacienda.

"Todos veían a la SGAE como la mala malísima, como el 'coco recaudador'", dice. Al convertirse en "lo peor y lo más odiado", la gente tomó la sede. Ramoncín recuerda en este vídeo cómo algunas personas asaltaron la SGAE llevando caretas con su cara: "También pusieron 'bukake Ramoncín'".

Pero el odio no se quedó ahí. En el Viña Rock le llovieron insultos y cánticos diciendo "Ramoncín no tienes huevos". Además le ocurrió otro desagradable suceso: "Tiraron una piedra que dejó un agujero en el amplificador. También una cosa brillante que se había clavado". "Habían cortado CDs con forma de estrella ninja y nos los estaban tirando", recuerda el intérprete. Un suceso que Loquillo calificó de "intento de asesinato". "No fue ninguna broma", dice Ramoncín en este vídeo, donde te relata el peligroso ataque.